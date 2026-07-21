Dünya onları konuştu: ’Messi kaybetti, futbol kazandı!’

İspanya'nın Dünya Kupası'nı 2. kez kazanması, ülke medyasında büyük bir coşkuyla karşılanırken AS gazetesi, "İspanya kazandı, futbol kazandı" manşetini attı. Mundo Deportivo, EURO 2024 zaferine de atıfta bulunup "Çifte şampiyon" manşetiyle çıkarken Arjantin'deki spor gazetesi OLE, Leo Messi'nin aynı Maradona gibi Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra bir sonraki Dünya Kupası'nda finali 1-0 kaybedip üzüldüğünü hatırlattı ve "Italeo 90" başlığını attı.

İspanya'nın komşusu ve 2030 Dünya Kupası'nın ev sahipliğindeki ortağı Portekiz'de ise A Bola gazetesi, kendilerini eleyen İspanya için finalin ardından "Viva Espana'' (Yaşa İspanya) manşetiyle dün okuyucularının karşısına çıktı.