Fenerbahçe’de Anderson Talisca’dan rövanş maçı sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze karşısında 1-0 galip geldi. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü kaydeden Anderson Talisca mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Anderson Talisca, "Zor bir maç oldu her şeyden önce. Rakibimiz çok disiplinli bir oyun oynadı. Böyle takımlara karşı açmak için oyunu kenarlara yıkmaya çalışırsınız, biz de bunu yaptık. Atmış olduğum golden önce kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu bölümündeki maçlar kolay geçmez. Biz takım olarak birlik olmuş durumdayız. İsmail Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bizim için iyi bir sonuç. Kazanarak başlamak önemliydi" dedi.

Deplasmanda oynanacak maça dair soruya Anderson Talisca, "Rövanştaki maç da zor olacak. Şu andan itibaren o maça odaklandık. Biz Fenerbahçe'yiz, büyük takımız ve sakiniz. Birlik olup en iyi şekilde o maça hazırlanacağız" cevabını verdi.