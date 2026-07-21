Fenerbahçe’de Archie Brown’dan taraftar sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Kampı değerlendiren Archie Brown, "Sezon öncesi dönem bizim için iyi geçti, pozitifti. Yeni oyuncular takıma katıldı. Takıma erken katılmaları güzel oldu. Birbirimizi tanıma anlamında zaman bulduk. Ben kendimi hazır hissediyorum. Takım olarak hazırız" dedi.

Taraftara parantez açan Archie Brown, "Taraftarlara söyleyeceğim tek şey; çok fazla gürültü yapın, her maça gelin. Bizim yanımızda olun. Geri kalanı biz hallederiz" sözlerini dile getirdi.

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