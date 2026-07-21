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Giriş Tarihi: 21.07.2026 20:35

Fenerbahçe’de Archie Brown’dan taraftar sözleri!

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, Gornik Zabrze maçı öncesi konuştu.

Fenerbahçe’de Archie Brown’dan taraftar sözleri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Archie Brown açıklamalarda bulundu.

Kampı değerlendiren Archie Brown, "Sezon öncesi dönem bizim için iyi geçti, pozitifti. Yeni oyuncular takıma katıldı. Takıma erken katılmaları güzel oldu. Birbirimizi tanıma anlamında zaman bulduk. Ben kendimi hazır hissediyorum. Takım olarak hazırız" dedi.

Taraftara parantez açan Archie Brown, "Taraftarlara söyleyeceğim tek şey; çok fazla gürültü yapın, her maça gelin. Bizim yanımızda olun. Geri kalanı biz hallederiz" sözlerini dile getirdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #ARCHİE BROWN #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Fenerbahçe’de Archie Brown’dan taraftar sözleri!
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