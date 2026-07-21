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Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:04

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 10 numaralı formayla sahada!

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Gornik Zabrze maçında 10 numaralı formayla sahada yer aldı.

İHA
Fenerbahçe’de Marco Asensio, 10 numaralı formayla sahada!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk ederken Asensio da ikinci yarıda forma giydi. Sezon öncesi hafif sakatlığı bulunan ve ilk kamp döneminde bireysel çalışmalar yapan Asensio, kamp sürecinde oynanan hazırlık maçlarında da süre aldı. Sarı-lacivertlilerin ilk resmi maçına kadroya dahil edilen Marco Asensio, Gornik Zabrze'ye karşı 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girdi.

Geçtiğimiz sezon 21 numaralı forma giyen ve Fenerbahçe'nin hücum gücünde önemli rol oynayan Asensio, sezon başında 10 numaralı formaya geçiş yaptı. Asensio, Polonya ekibine karşı oyuna girmek için saha kenarına geldiğinde tribünlerden yoğun alkış aldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MARCO ASENSİO #GORNİK ZABRZE

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Fenerbahçe'de Marco Asensio, 10 numaralı formayla sahada!
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