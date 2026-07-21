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Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:00

Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk maçına çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Gornik Zabrze karşısında çıktı.

İHA
Fenerbahçe’de Mason Greenwood ilk maçına çıktı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken yeni transfer Mason Greenwood da süre aldı. Sarı-lacivertlilerin 4 yıllık anlaşma sağladığı ve 16 Temmuz'da İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu, takımının ilk maçına yedek başladı.

Greenwood, mücadelenin 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki hücum oyuncusu bugün ısınma bölümünde de taraftarların ilgi odağı olurken, maça girdiği dakikada da yoğun alkış aldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD #GORNİK ZABRZE

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Fenerbahçe'de Mason Greenwood ilk maçına çıktı!
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