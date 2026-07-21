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Giriş Tarihi: 21.07.2026

Fernandes gelecek!

10 numara transferi hedefiyle isimleri belirleyen Aslan, Bruno Fernandes için Manchester United ile bu hafta masaya oturacak, yüz yüze görüşülecek

ÇAĞDAŞ HALICI
Fernandes gelecek!
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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon Devler Ligi'nde başarı parolasıyla yeni sezona hazırlanıyor… 10 numara transferi için Can Uzun ve Bruno Fernandes isimlerini listesine yazan sarı-kırmızılılar, iki futbolcu için nabız yokladı ancak talep edilen bonservis bedelleri yöneticileri memnun etmedi. Eintracht Frankfurt, Can için 60, Manchester United, Fernandes için 75 milyon Euro istedi. Bruno Fernandes'te bu hafta yeni gelişmeler yaşanacak. Düğmeye tekrar basan Cimbom, bir hamle yapacak. İngiliz kulübünden, 31 yaşındaki Portekizli futbolcuyu makul bir bonservis bedeliyle bırakması istenecek. Aslan, bu yüz yüze görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyor. ManU'ya 2019-20 sezonunda Sporting'den 65 milyon Euro'ya transfer olan Fernandes, Premier Lig'de çıktığı 230 karşılaşmada 71 gol atarken 72 asist yaparak skora büyük katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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#GALATASARAY #FERNANDES

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Fernandes gelecek!
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