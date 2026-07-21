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Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:06

FIFA'dan Dünya Kupası finali sonrası soruşturma kararı!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası finali sonrası yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

AA
FIFA’dan Dünya Kupası finali sonrası soruşturma kararı!
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İspanya ile Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası finalinin bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin soruşturması açıldı.

FIFA'nın açıklamasında, "İspanya ile Arjantin arasında oynanan FIFA Dünya Kupası finaline ilişkin ilgili maç raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Kuralları'nın (FKK) 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi, maç sonrası olaylarla ilgili olarak kuralların olası ihlallerini araştırmak üzere bir Disiplin ve Etik Savcısı atamıştır." denildi.

ABD'nin New York kentindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanan final maçında İspanya'nın, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından sahada büyük gerginlik yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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FIFA'dan Dünya Kupası finali sonrası soruşturma kararı!
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