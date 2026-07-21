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Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:09

Fulham, Nwaiwu için yer açtı!

Premier Lig ekibi Fulham, stoperi Issa Diop’u gönderdi. İngiliz kulübü, Trabzonspor’un defansı Nwaiwu’yu kadrosuna katma sürecindeki en büyük engeli ortadan kaldırmış oldu.

YUNUS EMRE SEL
Fulham, Nwaiwu için yer açtı!
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Premier Lig ekiplerinden Fulham, Faslı stoperi Issa Diop'u, Ipswich Town'a sattı. Yapılan anlaşmaya göre Ipswich Town ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Diop, bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak.

Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen İngiliz ekibi için Chibuike Nwaiwu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın, Nwaiwu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites artırması bekleniyor.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Stoper hattında oluşan boşluğu Trabzonspor'un yıldızıyla kapatmak isteyen Fulham'ın, bordo-mavililer ile pazarlıkları son aşamaya getireceği tahmin ediliyor.

BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Karadeniz ekibinin bu transferden beklentisi ise net 30 milyon Euro. Trabzonspor kulübünün izin vermesi üzerine 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, daha önce Fulham kulübü yetkilileri ile görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fulham, Nwaiwu için yer açtı!
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