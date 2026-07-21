Gazze’de bayram

Filistin davasına desteğini her dönem gösteren İspanya'nın zaferi Gazze'de de büyük sevinç yaşattı. Filistinliler kendi bayrakları ve İspanya bayraklarıyla, formalarını giyerek maçları takip ederken final düdüğüyle birlikte İspanya'nın zaferi, Filistin sokaklarında büyük bir coşkuyla karşılandı. Meydanlarda ve caddelerde insanlar sevinç gösterileri düzenledi. Gecenin mirası, yalnızca altın madalya ve şampiyonluk fotoğrafları değildi. Filistin ve Gazze sokaklarında sevinç, umut ve futbolla hayata tutunma vardı.

ÇEŞME ÇÖKTÜ 1 ÖLÜ, 2 YARALI

KUTLAMALAR sırasında bir de üzücü olay meydana geldi. İspanya'nın kuzeybatısındaki Salamanca eyaletinin Ciudad Rodrigo bölgesindeki Arbol Gordo çeşmesi çevresindeki kutlamada çeşmenin bir kısmı çöktü. Olayda 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken iki çocuk da yaralandı. Acil servis tarafından yapılan açıklamada, kutlamalar sırasında birkaç kişinin üzerine çıkmasının ardından çeşmenin bir kısmının çöktüğü kaydedildi.