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Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:47

Göztepe Juan ve Dennis'i saklıyor!

Süper Lig ekibi Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, şu ana kadar oynanan 3 hazırlık maçında da Juan Silva ve Anthony Dennis'e ilk 11'de görev vermedi.

DHA
Göztepe Juan ve Dennis’i saklıyor!
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Göztepe, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekipkte teknik direktör Stanimir Stoilov, şu ana kadar oynanan 3 hazırlık maçında da satışı gündemde olan Brezilyalı golcü Juan Silva ve Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i 11'de oynatmadı.

Fransa'nın Lille takımının ilgilendiği Juan ve Premier Lig temsilcisi Coventry City'nin resmen istediği Dennis'i sakatlanma riskinden koruyan teknik ekip futbolculara kampta az bir süre tanıdı.

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İki futbolcunun da uzun süre forma alamaması Juan ve Dennis'in büyük ihtimalle satılacağı yorumlarını artırdı. Slovenya'da Gorica, LNZ Cherkasy ve Al Dhafra takımlarıyla karşı karşıya gelen Göztepe'de sonradan oyuna giren Juan bir kez fileleri sarstı.

Brezilyalı golcü 2-0 kazanılan Gorica müsabakasında ikinci yarıda ağları havalandırdı. 2 sezondur Göztepe forması giyen 24 yaşındaki Sambacı geçen sene 32 maçta 11 gol atarak kariyer rekoru kırmıştı. 22 yaşındaki Dennis ise 31 müsabakaya çıktı ve 3 kez gol sevinci yaşadı.

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Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ANTHONY DENNİS #STANİMİR STOİLOV #JUAN #PREMİER LİG

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Göztepe Juan ve Dennis'i saklıyor!
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