Hasreti bitirmek için ilk adım

F.Bahçe, 17 yıllık Şampiyonlar Ligi
özlemini sona erdirme amacıyla bugün sezonun kritik yolculuklarından ilkine çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi saat 21.00'de Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Rövanşı 29 Temmuz'da deplasmanda oynayacak Kanarya, işi Polonya'ya bırakmadan avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Karşılaşma TV100'den yayınlanacak. F.Bahçe, Devler Ligi
'nde son olarak 2008-09'da grup aşamasında yer almıştı. Geçen sezon play-off'ta Benfica engeline takılan Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı. F.Bahçe'nin rakibi Gornik Zabrze'nin sahibi, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Lukas Podolski..
Eski Polonya asıllı Alman yıldız, maçı izlemek için İstanbul'a geldi. Bugün Kadıköy'de tribünden takımına destek verecek.