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Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:03

İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye galibiyetle döndü!

Fenerbahçe'deki dördüncü döneminin ilk maçında Gornik Zabrze ile rakip olan İsmail Kartal, zaferle sahadan ayrıldı.

İHA
İsmail Kartal, Fenerbahçe’ye galibiyetle döndü!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken Teknik Direktör İsmail Kartal da ilk resmi maçına Kadıköy'de çıkmış oldu.

Deneyimli teknik adam 4. dönemini yaşadığı sarı-lacivertlilerde ilk maçında galibiyet elde etti. Kartal, 2023-2024 sezonu başında Fenerbahçe'nin başında UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru'yla oynanan mücadelede de 5-0'lık galibiyete ulaşmıştı.

Öte yandan 65 yaşındaki teknik adam hem maç öncesi hem maç sonu taraftarlardan destek aldı.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #GORNİK ZABRZE #İSMAİL KARTAL

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İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye galibiyetle döndü!
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