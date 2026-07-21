İsmail Kartal, Fenerbahçe’ye galibiyetle döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşırken Teknik Direktör İsmail Kartal da ilk resmi maçına Kadıköy'de çıkmış oldu.

Deneyimli teknik adam 4. dönemini yaşadığı sarı-lacivertlilerde ilk maçında galibiyet elde etti. Kartal, 2023-2024 sezonu başında Fenerbahçe'nin başında UEFA Konferans Ligi elemelerinde Zimbru'yla oynanan mücadelede de 5-0'lık galibiyete ulaşmıştı.

Öte yandan 65 yaşındaki teknik adam hem maç öncesi hem maç sonu taraftarlardan destek aldı.

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