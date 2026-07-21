İsmail Kartal’dan Greenwood ve Asensio açıklaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Hazırlık dönemi hakkında konuşan İsmail Kartal, "İki kamp dönemini de gayet iyi geçirdik. Oyuncularımla birlikte yapmış olduğum antrenmanlarda bizim oyun felsefimizi anlattım. Kısmen, büyük bölümünü hazırlık maçlarında gerçekleştirdiler. İyi, güzel ortamımız var" dedi.

Oyuncularının durumuna dikkat çeken İsmail Kartal, "Aramıza geç gelen oyuncular var, Greenwood gibi. Tam hazır değil. Gelişmlere göre ona süre vermek istiyoruz. Asensio'nun kalan sakatlıkları devam etti. İlk kamp döneminde bireysel antrenman yaptı. hazırlık maçlarında sonradan oyuna aldık. O da kadroda, sonradan belki şans vereceğiz. Hala eksikler, sakatlar, milli takımdan geç dönenler var. Elimizdeki oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal son olarak şu sözleri dile getirdi:

"Rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Rakibimizin taktik anlayışını iyi anlattık oyuncularımıza, iyi çalıştık. Taraftarlarımızı mutlu göndermek istiyoruz."

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