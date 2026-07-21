İsrail aşkı dünyaları kaybettirdi

Dünya Kupası tarihinin en çok konuşulan finallerinden biri, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, tribünlerin ve ekranların ötesine taşan siyasi tartışmalarla da hafızalara kazındı. İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olduğu gece, futbolun bir spor organizasyonundan çok daha fazlasını ifade edebildiğini bir kez daha gösterdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, soykırımcı İsrail'i sert sözlerle kınaması ve Filistin'e sahip çıkmasıyla başlayan gerilimlerin ardından Yamal'ın da Barcelona'nın kutlamalarında Filistin bayrağı dalgalandırması siyonizmi rahatsız etti. İsrail Başbakanı Netanyahu, turnuva boyunca Arjantin'i destekleyeceklerini açıkladı. Bu gelişmelerin yaşandığı Dünya Kupası boyunca Tangocular'a yönelik hakem desteği, FIFA etkisi ve eşleşme planlamasının ayarlandığı iddiaları futbolun da önüne geçti.

GOL NEDEN İPTAL EDİLDİ!

Finalde iki takım arasındaki fark gözler önüne serilirken hakem Vincic'in, İspanya'nın golünü iptal etmesi şaşkınlıkla karşılandı. Ancak uzatmada İspanya'nın zafere ulaşması iki ülkede şok yaratırken Arjantin ve İsrail dışındaki tüm ülkelerde Matadorların başarısına destek vardı... Maçın ardından yenilgiyi hazmedemeyen Arjantinli oyuncuların İspanyol futbolculara saldırdığı anlar da Tangocuların psikolojik durumunu gözler önüne serdi.

AĞLAMA DUVARINA AĞLAMAYA GİTMİŞTİ

Arjantinli yıldız Lionel Messi, üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kazanma fırsatını tepti. Arjantinli oyuncu maç boyunca etkisiz hali ile de dikkat çekti. Barcelona forması giyerken Ağustos 2013'te yapılan bir Barış Turu organizasyonunda Messi, Batı Şeria ve Tel Aviv'i ziyaret etmişti. Bu sırada Ağlama Duvarı'na da giden Messi, İsrail Başbakanı Netanyahu ile de görüşmüştü. Sosyal medyada ise Ronaldo'nun Filistin davasına verdiği destek ve bölgeye yardımları gündeme geldi. Messi'nin bu konuda sessiz kalması eleştirilirken Portekizli efsane oyuncunun desteği alkışları aldı.

KUPAYLA YANIT VERDİ

Yamal ve arkadaşları, turnuva boyunca hakemler tarafından önemli destekler gören Arjantin'e sahada dersini verirken, uluslararası her alanda olduğu gibi futbolda da etkili olan İsraillilerin tuzakları da boşa çıktı. Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı sallaması sonrasında siyonistlerin hedefi haline gelen Yamal, yanıtını bir kupa daha kaldırarak verdi.

SALDIRIYA SORUŞTURMA

FIFA, finalin ardından yaşanan kavga ile ilgili açıklama yaptı. Arjantin yardımcı antrenörü Ayala ve futbolcu Paredes'in İspanya'dan Rodri, Olmo ve Gavi'ye şiddet uygulaması skandala yol açmıştı. Duyuruda, "FIFA Disiplin Komitesi, 36. maddesi uyarınca meydana gelmiş olası ihlallerle ilgili soruşturma başlattı" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜŞ

Bülent TİMURLENK

Dün öğlen saatlerinde semt pazarındaydım… Beşiktaşlı tezgahtar arkadaş, "Ağabey, Salah geliyor mu?" diye sorduğunda, "tamam" dedim! Dünya Kupası gündemden kalktı. Ardından ekledi: "Ağabey Arjantin'e yazık mı oldu?" Tam ben "Ne yazığı, İspanya kalesine şut attırmadan maçı kazandı, Martinez o topları kurtarmasa fark olurdu" diyecekken yanımdaki yaşlı hanımefendi benden atik davrandı! "İlahi adalet oğlum! Arjantin, İsrail'i destekleyen ülke. İyi ki İspanya kazandı" dedi. Toplumun sesini duymak için, semt pazarları ne güzel yerlerdir. 98 Dünya Kupası'nda Zinedine Zidane kupayı Fransa'ya getirince ülkede göçmenlere bakış açısı değişmişti. Aynı Fransa, 2010'da takımdaki Müslüman oyunculara İslamofobi hortladığından soğuk bakıyordu. Messi'yi izlemek elbette bir keyif ama Arjantin hükümetinin Filistin'de ölen çocukları bile görmezden gelip Netanyahu'ya verdiği destek hep akıllarda. Yamal'ın Barcelona'daki kutlamalarda Filistin bayrağı ile gerçekleri haykırması, milli takımında bu tavrını sürdürmesi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Avrupa'nın birçok büyük ülkesinden farklı olarak konu karşısındaki siyasi ve etik tavrı, önceki akşam uzatmalarda Ferran Torres'in golünden sonra sadece İspanya'da değil Türkiye'de ve tüm dünyada milyonlarca insana Viva Espana (Yaşa İspanya) dedirtti!