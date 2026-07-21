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Giriş Tarihi: 21.07.2026 20:31

Kasımpaşa, Kayserispor'u tek golle geçti!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, özel maçta Kayserispor karşısında 1-0 galip geldi.

İHA
Kasımpaşa, Kayserispor’u tek golle geçti!
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Kayserispor, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaştı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren maçı Kasımpaşa 1-0 kazandı. Yeni transferleri ile sahada yer alan sarı kırmızılı ekip, iki yarıda da farklı oyuncular ile mücadele etti.

Kayserispor, daha önce İran U23 Milli Takımı ve Pendikspor ile hazırlık maçı oynamıştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#KAYSERİSPOR #KASIMPAŞA #SÜPER LİG

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Kasımpaşa, Kayserispor'u tek golle geçti!
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