Mario Lemina’dan imza sonrası ilk açıklama!

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, 2 yıl daha sarı-kırmızılı formayı terleteceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini 2 sezon daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Gabonlu orta saha oyuncusu, kulübe kalpten bağlı olduğunu belirterek "Burada çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza, bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Burada iki sene devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Lemina, taraftarın sevgisine performansıyla karşılık vereceğini dile getirerek "Taraftarlarımızı ne kadar sevdiğimi kendileri biliyorlar. Bu sevgiye sahada performans ortaya koyarak karşılık vermeye çalışıyorum. Umarım yine zaferlerle dolu yeni bir sezon geçiririz. Bu büyük kulübün zaferlere ihtiyacı var." dedi.