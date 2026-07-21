Nwaiwu için yer açtılar

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Faslı stoperi İssa Diop'u, İpswich Town'a sattı. Yapılan anlaşmaya göre İpswich Town ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Diop, bugün sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak. Savunma hattında Diop'un boşluğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen İngiliz ekibi için Chibuike Nwaiwu hamlesinin önü tamamen açıldı. Diop transferinin tamamlanmasıyla birlikte Fulham'ın, Nwaiwu operasyonuna resmiyet kazandırmak için vites artırması bekleniyor. Stoper hattında oluşan boşluğu Trabzonspor'un yıldızıyla kapatmak isteyen Fulham'ın, bordo-mavililer ile pazarlıkları son aşamaya getireceği tahmin ediliyor. Karadeniz ekibinin bu transferden beklentisi ise net 30 milyon Euro. Trabzonspor kulübünün izin vermesi üzerine 22 yaşındaki Nijeryalı stoper, daha önce Fulham kulübü yetkilileri ile görüşmüş ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye çekilmişti.

MUSTAFA GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavili takımın savunma oyuncularından Mustafa Eskihellaç, Dünya Kupası öncesi gittiği Milli Takım kampından yaşadığı sakatlık nedeniyle ayrılmıştı. Aradan geçen bir aylık süreye rağmen tam olarak iyileşemeyen 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanlara yavaş yavaş başladı. İlk olarak hafif tempolu koşular yapacak olan Mustafa'nın, bir haftalık sürecin ardından tam olarak takıma dahil olması hedefleniyor. Mustafa geçen sezon 34 resmi maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi