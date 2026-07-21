Galatasaray, Mario Lemina ile sözleşme uzattı!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maçta şans buldu. Gabonlu oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 2 asist üretti.

Mario Lemina'nın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör