Galatasaray, Mario Lemina ile sözleşme uzattı!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği netlik kazandı.
Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Gabonlu orta saha ile yeniden anlaşma sağladı.
Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 sene uzattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla" ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maçta şans buldu. Gabonlu oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 2 asist üretti.
Mario Lemina'nın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.