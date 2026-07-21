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Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:06

Galatasaray, Mario Lemina ile sözleşme uzattı!

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Mario Lemina ile sözleşme uzattı!
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği netlik kazandı.

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren Gabonlu orta saha ile yeniden anlaşma sağladı.

Galatasaray, Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 sene uzattı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Mario Lemina 2 sezon daha sarı kırmızı formayla" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Galatasaray'da 41 maçta şans buldu. Gabonlu oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 2 asist üretti.

Mario Lemina'nın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #MARİO LEMİNA

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Galatasaray, Mario Lemina ile sözleşme uzattı!
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