Sturm Graz, Hearts karşısında farka koştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile Hearts karşı karşıya geldi. Sturm Graz, Hearts karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sturm Graz'ın gollerini 4. dakikada Jon Gorenc Stankovic, 50. dakikada Jeyland Mitchell, 53. dakikada Luca Weinhandl ile 59. dakikada Jürgen Heil kaydetti.

Bu sonucun ardından Sturm Graz rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.