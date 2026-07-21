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Giriş Tarihi: 21.07.2026 23:33

Sturm Graz, Hearts karşısında farka koştu!

Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hearts’ı 4-0 mağlup etti.

Sturm Graz, Hearts karşısında farka koştu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile Hearts karşı karşıya geldi. Sturm Graz, Hearts karşısında sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sturm Graz'ın gollerini 4. dakikada Jon Gorenc Stankovic, 50. dakikada Jeyland Mitchell, 53. dakikada Luca Weinhandl ile 59. dakikada Jürgen Heil kaydetti.

Bu sonucun ardından Sturm Graz rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Eşleşmenin rövanşına gelecek hafta Hearts ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz – Hearts eşleşmesinin tur atlayanı ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#STURM GRAZ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE

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Sturm Graz, Hearts karşısında farka koştu!
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