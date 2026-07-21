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Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:34

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e Konferans Ligi görevi!

UEFA, Mehmet Türkmen'i UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki Zeleznicar - Braga maçında görevlendirdi.

DHA
UEFA’dan Mehmet Türkmen’e Konferans Ligi görevi!
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FIFA kokartlı Türk hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda oynanacak Zeleznicar-Braga karşılaşmasını yönetecek.

UEFA'nın görevlendirmesine göre Mehmet Türkmen, 22 Temmuz Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak 2'nci eleme turu ilk maçında düdük çalacak. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak..

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #MEHMET TÜRKMEN

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UEFA'dan Mehmet Türkmen'e Konferans Ligi görevi!
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