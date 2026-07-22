Alban Lafont: Yeni bir ligde kendimi denemek istiyordum!

Amedspor'un yeni transferi kaleci Alban Lafont, Süper Lig'de mücadele edecek yeşil-kırmızılı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu ve taraftarın önünde forma giymenin sabırsızlığını yaşadığını belirtti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından transfer süreci ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lafont, yeni bir ligde forma giyerek kendisini geliştirmek istediğini söyledi.

Süper Lig'in kaliteli bir organizasyon olduğunu ifade eden Lafont, transfer kararında gelişim hedefinin yanı sıra teknik direktörle yaptığı görüşmenin de etkili olduğunu dile getirdi.

Teknik direktörün oyun anlayışını beğendiğini belirten Lafont, "Yeni bir ligde kendimi denemek istiyordum. Süper Lig'in çok iyi bir lig olduğunu biliyorum ve burada kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. Teknik direktörümüzle çok iyi bir görüşme yaptım. Fikirlerini ve takımın oynamasını istediği futbolu çok beğendim. Böyle bir teknik direktörün bulunduğu bir takıma gelmek benim için önemliydi." görüşlerine yer verdi.

Amedspor taraftarlarının oluşturduğu atmosferden de etkilendiğini aktaran Lafont, şunları kaydetti:

"Herkes bu stadın atmosferini ve Amedspor'un neyi temsil ettiğini biliyor. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olduğum için minnettarım. Taraftarlarımızın önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör