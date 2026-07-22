Asensio ‘siz haklısınız’ dedi

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farkı kaçırdıklarını vurguladı. "3-4 golle kazanabilirdik" diyen tecrübeli hoca, Fred ile ilgili "Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışan bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak" ifadelerini kullandı. Oynatmadığı için eleştirildiği Asensio hakkında da "Asensioile maçtan önceki gece konuştum.Nasıl hissettiğini sordum, '%100 hazırım'dedi. 'Bence %70' dedim. O da'Hoca olarak siz haklısınız' dedi" diye konuştu. Yabancı kuralıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. Geçen seneki kuralın devam etmesi bütün kulüplerin menfaatine. 18 kulüpten 14-15 tanesi kuralın değişmesini istiyor. Bu şartlarla yabancı ülkelereçalışmış oluyoruz; 4 tane 23 yaş altı oyuncuyu transfer ederek. Bence normal bir şey değil. Değişmesi lazım."

AKE AĞRI HİSSETTİ

F.Bahçe'ye geri dönen teknik direktör İsmail Kartal'a tribünde büyük sevgi vardı… Tecrübeli hoca, ilk yarının bitmesiyle yeni transfer Ake'yi oyundan çıkardı. Konuyla ilgili, "Ake'nin kasığına hafif bir terapi yapıldı hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık" diye konuştu.

YENİ ROTASI MOİSE KEAN

Fenerbahçe, daha önce gündemine aldığı Guirassy ve Watkins'in ardından yeni bir ismi daha listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin, Fiorentina'da forma giyen İtalyan golcü Moise Kean ile ilgilendiği öğrenildi. 26 yaşındaki santrforun Fiorentina ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hızı, fizik gücü vehareketli oyun yapısıyla dikkatçeken Kean'in, İsmail Kartal'ın oyun planına uygun isimlerden biri olduğu belirtiliyor. İtalyan ekibi 40 milyon Euro isterken, yönetim 30 milyon Euro bandına çekmek istiyor. Kean, Serie A kariyerinde 172 maça çıkarken 49 gol kaydetti.

HOLİGANLAR AZITTI!

Karşılaşma öncesi deplasman tribünündeki Polonyalı taraftarlar ortalığı karıştırdı. Taşkınlık çıkaran Gornik Zabrze seyircisine polis müdahale etti. Holiganlar, güvenlik güçlerine saldırıda bulunarak skandala imza attı. Öte yandan Polonya kulübü, sahibi olan eski Galatasaraylı Lukas Podolski'ye de dikkat çekerek Galatasaray bayraklı bir paylaşım yaptı.

ROMA, OOSTERWOLDE İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Roma'nın scout ekibi, Hollandalı oyuncuyu tribünden takip etti. Oosterwolde'yi yalnızca Roma'nın değil, Premier Lig'den bir kulüp ile Fransa Ligue 1'den bir takımın da izlediği öğrenildi. Avrupa ekiplerinin ilgisini çeken başarılı savunmacı için Fenerbahçe yönetimi, 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

LİVAKOVİC YOLCU!

Yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışan F.Bahçe'de ayrılığın kıyısındaki ilk isim Livakovic… Dinamo Zagreb idarecilerinin, F.Bahçe ile büyük ölçüde anlaştığı, bonusları da içeren toplamda 5 milyon Euro'luk anlaşmanın tamamlanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Livakovic, D.Zagreb'den 6 milyon 650 bin Euro'ya transfer edilmişti...