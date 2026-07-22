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Giriş Tarihi: 22.07.2026 22:56

Başakşehir'de yeni transferler sahaya çıktı!

Emin Bayram ve Michal Karbownik, Başakşehir formasıyla ilk maçlarına Inter Turku karşısında çıktı.

İHA
Başakşehir’de yeni transferler sahaya çıktı!
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Başakşehir'in yeni transferleri Michal Karbownik ile Emin Bayram, Inter Turku karşılaşmasıyla birlikte turuncu-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına çıktı. Teknik Direktör Nuri Şahin'in ilk 11'de görev verdiği, Hertha Berlin'den transfer edilen 25 yaşındaki Polonyalı sol bek Karbownik ile Westerlo'dan kadroya katılan 23 yaşındaki savunma oyuncusu Emin Bayram, Başakşehir kariyerlerine resmi olarak başlangıç yaptı.

İki futbolcu da müsabakada 90 dakika forma giydi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAŞAKŞEHİR #NURİ ŞAHİN

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Başakşehir'de yeni transferler sahaya çıktı!
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