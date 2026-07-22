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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Başakşehir’in Konferans Kigi mücadelesi başlıyor

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Başakşehir’in Konferans Kigi mücadelesi başlıyor
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Başakşehir sezonu bugün resmen açıyor. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku'yu Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak ve İspanyol hakem Juan Martinez Munuera'nın yöneteceği mücadele TRT1'den ekranlara gelecek. Geçen sezon Süper Lig'i 57 puanla 5. tamamlayan Başakşehir, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Fildişi Sahilli oyuncu Christopher Operi, kart cezası nedeniyle bugün takımdaki yerini alamayacak. Başakşehir, Visca, Emin Bayram ve Michal Karbownik'i renklerine bağlarken, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Shomurodov'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli golcünün bonservisini aldı.

ŞAHİN: TATİLİ ÇOK KISA TUTTUK O YÜZDEN HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hazır bir takıma karşı oynayacaklarını belirten 37 yaşındaki hoca şunları söyledi: ''İskandinavya ülkeleri gibi ülkelerde daha hazır takımlara karşı oynayabileceğimizin bilincinde olduğumuz için takımı erken topladık. Tatili çok kısa oldu oyuncularımın. Kaptanımızın huzurunda bir kere daha onlardan özür diliyorum. Normalde ben her zaman futbolcunun iyi dinlenmesinden yanayım ama bu sene ne yazık ki tam öyle olamadı. O yüzden hazırlığımızı yaptık.''

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#KONFERANS LİGİ #NURİ ŞAHİN #FİNLANDİYA

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