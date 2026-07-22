Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 259. maçına çıkacak

Beşiktaş'ın bu sezonki Avrupa kupaları macerası başlıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile mücadele edecek.

Kartal, Midtjylland müsabakasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 259. randevusuna çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 258 mücadelede 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 348 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 395 gole engel olamadı.



AVRUPA'DA EVİNDE 130. MÜCADELE

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne kadar evinde 129 mücadele oynadı. Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 64 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda fileleri 200 kez havalandıran Kara Kartal, 150 golü de ağlarında gördü.



AVRUPA LİGİ'NDE 134. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 133 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı 133 karşılaşmada 209 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 180 gol gördü.



DANİMARKA TAKIMLARIYLA İLK KEZ

Beşiktaş, Midtjylland maçıyla Danimarka temsilcilerine karşı ilk kez rakip olacak. Midtjylland ise Türk takımlarına yabancı değil. Danimarka ekibi, daha önce Fenerbahçe ile 1 ve Osmanlıspor'la da 2 kez karşı karşıya geldi.

Midtjylland, 2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda Osmanlıaspor'a deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 kaybetti.

Fenerbahçe'yle de 2024-2025 sezonunda Avrupa Ligi grup aşamasında oynayan Danimarka ekibi, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



VİNCENZO ITALİANO İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano da siyah-beyazlılardaki ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde çıkacak. Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçen Italiano ile siyah-beyazlılar, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Kartal, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı. 35'er dakikalık iki devre halinde oynadığı iki hazırlık müsabakasının ilkinde Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti. Kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1 berabere kalan Kara Kartal, Spartak Trnava'ya ise 3-2 yenildi.

Siyah-beyazlılar, 6 karşılaşmada 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.



BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda bu maç öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Midtjylland müsabakası özelinde UEFA listesine bildirilmeyen Trossard'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması saptanan Wilfred Ndidi de mücadelede forma giyemeyecek.



YENİ TRANSFERLER TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni transferleri de yarın akşam hem ilk resmi maçlarına çıkma hem de Dolmabahçe'de taraftarla buluşma heyecanı yaşayacak. Kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile genç savunmacı Kassoum Ouattara, orta saha oyuncuları Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın şans vermesi halinde ilk defa taraftarlarının karşısında forma giyecek.



RİCARDO DE BURGOS DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Midtjylland maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva yer alacak.



BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

Siyah-beyazlıların, Midtjylland ile oynayacağı maçlar için UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:



"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy."



Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör