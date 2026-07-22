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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Bu kurallar çok can yakar!

Bu kurallar çok can yakar!
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Süper Lig için geri sayım sürerken TFF de yeni uygulanacak kurallar için eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürüyor. DünyaKupası'nda da uygulanan vezaman zaman tartışma yaratan,Süper Lig'de kullanılacakkuralların öne çıkanları şöyle:
Hakemin oyuncu değişiklik onayı sonrası 10 saniye içinde sahadaki oyuncu çıkmazsa kenardaki 1 dakika geç girecek.
Sakatlık nedeniyle oyunu durduran oyuncu, 1 dakika geçmeden sahaya giremeyecek.
Oyunun geç başlamasını engellemek adına; düdük sonrası 5 saniye geri sayılacak.
Zaman geçirilirse taç atışı rakibe verilecek.
Kale atışı geç yapılırsa rakip lehine köşe vuruşu kararı çıkacak.
VAR, hatalı ikinci sarı kartlaatılan oyuncu için devreye girecek,hakeme uyarı yapacak.
Hatalı korner kararında VAR inceleyecek.
Hakem yanlış oyuncuya ceza verirse VAR müdahale edecek.
Ağız kapatarak rakibe ve hakeme konuşmaya sarı kart çıkacak.
Hava durumu, 32 derece sıcaklığın altındaysa serinleme molası verilmeyecek, en fazla 3 dakika sürecek.

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#SÜPER LİG #TFF

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Bu kurallar çok can yakar!
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