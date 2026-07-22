Cabral’ın golü ‘en güzel’e aday

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı sol bek Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle dünya futbolunun gündeminde yer almaya devam ediyor. FIFA'nın, turnuvanınen güzel golü adayları arasında Cabral'ın,Yeşil Burun Adaları forması ile son 32 turundaArjantin'e uzatmalarda 3-2 mağlup olduğumücadelede attığı müthiş gol de yer alıyor. Bordo-mavililer, 23 yaşındaki oyuncuyu Benfica'dan 7 milyon Euro'ya almıştı.

LUNDSTRAM&DRAGUS'A KAPILAR ARTIK KAPALI

Avusturya kampına yarın başlayacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin kamp kadrosu netleşmeye başladı. Trabzon etabındaki çalışmalarda yer almalarına rağmen yeni sezon planlamasında düşünülmeyen John Lundstram ile Denis Dragus'un, Avusturya kampına götürülmesi beklenmiyor. Henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan iki futbolcuyla sözleşme feshi konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, bordo-mavililerin kadroda düşünmediği Batista Mendy için de transfer görüşmelerinin devam ettiği belirtildi. Yönetimin, kamp öncesinde bu üç oyuncunun durumunu netleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. YUNUS EMRE SEL

AVUSTURYA KAMPINDA ZORLU FİKSTÜR ZAMANI

Fırtına'nın Avusturya kampındaki takvimi netleşti. Eintrackt Frankfurt ile başlayacak süreçte Al Sadd ve Udinese Trabzonspor'un rakibi olacak.

26 Temmuz E.Frankfurt 16.30

30 Temmuz Al Sadd 18.30

2 Ağustos Udinese 17.30