CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir - Inter Turku maçı!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu konuk edecek. Kritik karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu maçta İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Juan Martinez Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez üstlenecek.
Başakşehir - Inter Turku karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını SABAH Spor'dan anlık olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım.
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta, Conteh.