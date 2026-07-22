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Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:11 Son Güncelleme: 22.07.2026 19:33

CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir - Inter Turku maçı!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Inter Turku ile karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir - Inter Turku maçı!
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu konuk edecek. Kritik karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu maçta İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Juan Martinez Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ile Miguel Martinez üstlenecek.

Başakşehir - Inter Turku karşılaşması saat 20.45'te başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını SABAH Spor'dan anlık olarak takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba, Karbownik, Umut Güneş, Kemen, Yusuf Sarı, Brnic, Shomurodov, Bertuğ Yıldırım.

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo, Tuominen, Essomba, Jephta, Conteh.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #BAŞAKŞEHİR

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CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir - Inter Turku maçı!
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