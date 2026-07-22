Cesur yürek

Henüz reşit bile olmadan dünyanın en büyük futbol yıldızlarından biri olmayı başardı. Ancak Lamine Yamal'ı yaşıtlarındanayıran olağanüstüyeteneği değil, inandığıdeğerleri haykırmaktançekinmeyen karakteriydi. 13 Temmuz 2007'de Barcelona'da doğdu. Faslı bir babaile Ekvator Ginelibir annenin çocuğuolarak dünyayageldi… 16 yaşında Barcelona formasıyla sahaya çıkacak kadar yetenekli olan küçük ama aklı büyük adam geçmişinihiç unutmadı, gücün değil vicdanınyanında oldu.

HERKES GÖZDAĞI VERDI AMA...

11 Mayıs 2025'te Barcelona, La Liga şampiyonluğunu kutlarken üstü açık otobüste Filistin bayrağını sallayan Yamal, birden dünya gündemine oturuverdi. İsrail Savunma Bakanı Katz, onu "İsrail'e karşı nefreti körüklemekle" suçladı. Pek çok ülkeden pek çok parlamenter futbola siyasetin karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Barcelona Teknik Direktörü Flick bile "Bu tür şeylerden hoşlanmıyorum. Kendisiyle konuştum. Bunu yapmak istiyorsa onun kararı, yeterince büyük; 18 yaşında" diyerek gözdağı verdi.

SAHA KARIŞTI AMA O DUASINI ETTI

200 milyon Euro piyasa değeriyle dünya futbolunun en pahalı figürlerinden biri olan, Instagram'da 50 milyondan fazla takipçisi bulunan Yamal, İsrail'e karşı durmanınsadece sponsorluklarıdeğil, kariyerini de bitireceğininfarkında olmasınarağmen dik duruşunuhiç bozmadı.. Hakkında yapılan dünyalar kadar eleştiriye sahada kazandıklarıyla yanıt verdi. Dünya Kupası'nı kaldırırken aslında sadece sportif bir başarıya sevinmiyordu… Sessiz birhaykırıştı onunki. Arjantin maçıbittiğinde karışan sahaya rağmenolduğu yerde durup duasını etti.Sonrasında o kupayı kaldırırkendünyanın her yerindeki ezilmiş,zulüm görmüş insanları daayağa kaldırıyormuşcasına coşkusunuortaya koydu. Bugün 19 yaşında sadece bir Dünya Şampiyonu değil, dünyayı barışa davet eden bir futbol elçisi.

BABAANNESİNE VEFASINI GÖSTERDİ

Yamal köklerini unutmayan vefalı bir genç. Hayatındaki en önemli figür babaannesi Fatima… Ailesine daha iyi bir hayat sunabilmek için 1990'larda Fas'tan İspanya'ya gelen, günde üç vardiya çalışıp çocuklarına umut olan Fatima, Yamal'ı yetiştiren isim. Genç yıldız dünyaya geldiğinde 16 yaşında olan annesi ile 15 yaşındaki babası ayrılınca onu büyütmek babaanneye düştü. Sonuç; 2025 Ballon d'Or töreninde kırmızı halıda babaannesi ile gururla yürürken, vefasını da tüm dünyaya gösterdi. Geçmişinden ve köklerinden hiçbir zaman utanmadı.

'304' BİR KUTLAMA DEĞİL HAYATIN KENDİSİYDİ

Yamal'ın her gol sonrası parmaklarıyla yaptığı 304 işareti sıradan bir sevinç değil… 304, büyüdüğü Rocafonda Mahallesi'nin posta kodunun son üç rakamı. Yamal, milyonlarca Euro'luk bir yıldız olduktan sonra bile geldiği yeri unutmadı, hatta bu hareketiyle herkesin kafasına kazıdı… Her golünden sonra adeta "Nereden geldiğimi de kim olduğumu da unutmuyorum" diyor.