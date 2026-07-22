Emin Bayram: Elimizden geleni yapıp tur atlayacağız!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Başakşehir, Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'de beraberliği getiren golü kaydeden Emin Bayram, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'de ilk maçına çıkan Emin Bayram, "Öncelikle Başakşehir'e geldiğim için çok mutluyum. Daha önce bu konuyla alakalı hiçbir şey söylememiştim ama gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü takımda çok güzel bir hava var" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Emin Bayram, "Bugün gerçekten iyi oyun ortaya koyduk. Avrupa maçları iki ayaklı tabii. Bugün evimizde avantajı elde etmek istiyorduk ama 1-1 bitti. Sorun yok. Bir 90 dakikamız daha var hatta belki de daha fazlası... O yüzden şimdi ona hazırlanacağız. Elimizden geleni yapıp inşallah turu atlayacağız. Çalıştıklarımızı gördük aslında rakipte. Biz de çalıştıklarımızı aslında sahaya koymaya çalıştık. İyi de oynadığımızı düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

Rövanş maçının Finlandiya'da oynanacak olmasına dair soruya Emin Bayram, "Saha koşulları ya da hava koşulları bizim için çok önemli değil. Biz elimizden geleni yapıp tur atlayacağız" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör