Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

TFF 1
. Lig takımlarından Kayserispor
, kadrosunda bulunan 3 yabancı futbolcu ile ilgili önemli bir karar aldı. Sözleşmeleri devam eden Miguel Cardoso
, Youssef Bennasser ve German Onugkha, takımdan ayrı olarak çalışacak. Yeni sezonda takımda olmak istemeyen 3 futbolcu ile görüşmeler yapan sarı- kırmızılı takım yönetim, ikna çabalarının olumsuz sona ermesi neticesinde futbolculara, 'Bonservis ücreti getirin, istediğiniz takıma gidin' yanıtını verdi. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından teknik heyetin de kararıyla 3 futbolcunun takımla idmana ve hazırlık maçlarına çıkması istenmedi.
Şu an için takımdan ayrı olan Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha, istenilen bonservis ücretini getirmeleri halinde sarı-kırmızılı ekip ile yollarını ayıracak.
Haber Girişi
Ahmet Fettah Akkuş - Editör