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Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:38

Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı

Kayserispor, üç yabancı oyuncusu Cardoso, Onugkha ve Bennaser’i kadro dışı bıraktı.

İHA
Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı
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TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, kadrosunda bulunan 3 yabancı futbolcu ile ilgili önemli bir karar aldı. Sözleşmeleri devam eden Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha, takımdan ayrı olarak çalışacak. Yeni sezonda takımda olmak istemeyen 3 futbolcu ile görüşmeler yapan sarı- kırmızılı takım yönetim, ikna çabalarının olumsuz sona ermesi neticesinde futbolculara, 'Bonservis ücreti getirin, istediğiniz takıma gidin' yanıtını verdi. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından teknik heyetin de kararıyla 3 futbolcunun takımla idmana ve hazırlık maçlarına çıkması istenmedi.
Şu an için takımdan ayrı olan Miguel Cardoso, Youssef Bennasser ve German Onugkha, istenilen bonservis ücretini getirmeleri halinde sarı-kırmızılı ekip ile yollarını ayıracak.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#MİGUEL CARDOSO #TFF 1 #KAYSERİSPOR

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Kayserispor’da 3 futbolcu kadro dışı
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