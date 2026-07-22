Lemina’da mutlu son

G.Saray, sözleşmesi geçtiğimiz ay biten Mario Lemina ile uzun süren pazarlıklar sonucu el sıkışarak 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Gabonlu ortasahanın Haziran 2028'e kadarsarı-kırmızılı formayı giyeceği aktarıldı. Aslan ile 2024-25 sezonun başında anlaşan Lemina, geldiği ilk sezon 16 maça çıkıp 1 gol, 2 asist üretti. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 41 karşılaşmada forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

MİLLİLER SAHADA

A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, izinlerinin ardından pazartesi günü takıma katılarak çalışmalara başladı. Öte yandan G.Saray ileRennes'in, 2 Ağustos'tahazırlık maçı oynayacağıaçıklandı.