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Giriş Tarihi: 22.07.2026 19:04

Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı!

Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını noktaladı.

AA
Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı!
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland, hazırlıklarını tamamladı.

Müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadı'nda, teknik direktör Mike Tullberg yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların koşunun ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, yarın 21.00'de Midtjylland'ı konuk edecek.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #MİDTJYLLAND #UEFA AVRUPA LİGİ

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Midtjylland, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı!
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