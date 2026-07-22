Ndidi’den şok haber: İki maçta da oynamayacak

Siyah-beyazlılara tecrübeli orta saha oyuncusu Wifred Ndidi'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi
'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması
tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 29 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı yarın oynayacakları maçta ve rövanşta da forma giyemeyeceği öğrenildi.