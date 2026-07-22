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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Ndidi'den şok haber: İki maçta da oynamayacak

Ndidi’den şok haber: İki maçta da oynamayacak
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Siyah-beyazlılara tecrübeli orta saha oyuncusu Wifred Ndidi'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. 29 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı yarın oynayacakları maçta ve rövanşta da forma giyemeyeceği öğrenildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MİDTJYLLAND #DANİMARKA #WİLFRED NDİDİ

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Ndidi'den şok haber: İki maçta da oynamayacak
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