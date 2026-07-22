Nuri Şahin: Endişelenecek bir durum yok!

Mücadelede 21 gol pozisyonuna girmelerine rağmen fileleri sadece 1 kez havalandırmalarıyla ilgili 37 yaşındaki teknik adam, "Pozisyona girmek önemli ama aynı zamanda pozisyon vermemek gerekiyor. Hiç beklemediğim pozisyonlar verdik. Çalışmamız lazım. Goller gelecektir. Endişelenecek bir durum yok. Bazı oyuncular da yüzde 100 hazır değil. Haftaya çok daha diri olacağımızdan eminim." diye konuştu.

Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Emin Bayram'ın performansıyla ilgili bir soruyu Şahin, "Ne kadar iyi bir oyuncu aldığımızı gördük. Son yıllarda stoperlerden çok gol atamıyorduk. Emin bunu kırdı. İnşallah devamı gelir. Çok adaptasyon sorunu yaşamadı." şeklinde yanıtladı.

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