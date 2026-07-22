Rafael Leao sol şeritte

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray
, dünyaca ünlü bir ismi gündemine aldı. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, hem Rafael Leao
'ya hem de kulübüne teklif yaptı. Portekizli sol kanat oyuncusuna bonuslarla birlikte 11 milyon Euro yıllık ücret önerildiği aktarıldı. Milan
'ın ise santrfor olarak da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncusu için 50 milyon Euro talep ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın, bu rakamı aşağı çekmek için temaslarını sürdürdüğü bildirildi. Milan ile30 Haziran 2028'e kadarsözleşmesi olan Leao'nun,
G.Saray'a gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon İtalyan kulübüyle 31 müsabakada boy gösteren Leao, 10 gol atarken 3 asist kaydetmişti. Dünya Kupası'nda da Portekiz formasıyla sahne alan oyuncu, 5 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergilemişti.