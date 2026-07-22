Salah artı üç yıldız!

Beşiktaş'ın ana gündem maddesi Mohamed Salah… Siyah-beyazlılar, 34 yaşındaki hücum oyuncusuyla 12 milyonEuro'dan 2 yıllık anlaşmasağlamıştı. Önceki gün bir temas daha kuruldu ve Salah, anlaşmayabağlı kaldığını söyledi. Ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın, sezon başına yüzde 35'i bulan, yaklaşık 6 milyon Euro'luk ücret talep ettiği ve Beşiktaşlı idarecilerin de el sıkışılan ücrette sabit kaldıklarını ilettiği öğrenildi. Kartal şimdi Abbas'ın kararını bekliyor. Diğer görüşmeler de arka planda sürüyor. Stoper, orta saha ve sağ kanat listesinde yeni isimler yer alıyor.

JOHAN BAKAYOKO'NUN TALIBI ÇOK

26 yaşındaki Joe Willock, teknik direktör İtaliano'nun istediği tempoluve dinamik orta saha profilinde. Newcastle United forması giyen Willock için temaslar başladı. Stoperde Flamengo'dan Leo Pereira hedeftekiisim ancak ortak noktaya gelinmemesisebebiyle alternatif olarak İtaliano'nuneski öğrencisi İgor Julio içinBrighton ile temas kuruldu. Sağ kanatta birinci sırada Leipzig'de oynayan Johan Bakayoko var. 23 yaşındaki Belçikalı futbolcunun hem kendisi hem de kulübüyle temasa geçildi. Maliyet araştırması yapılıyor fakat oyuncunun talibi çok…