Samsunspor, USL Dunkerque’ye mağlup!

Samsunspor, Hollanda kampındaki ilk hazırlık maçında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın liderliğinde oluşturulan Amissos Group bünyesinde yer alan Fransa temsilcisi USL Dunkerque ile karşı karşıya geldi. VV Jonge Kracht Huissen Sahası'nda oynanan mücadeleyi USL Dunkerque 2-1 kazandı.



Alman Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, karşılaşmaya Okan Kocuk, Logi Tmasson, Yunus Emre Çift, Ali Badra Diabaté, Joe Mendes, Celil Yüksel, Yalçın Kayan, Afonso Sousa, Arbnor Muja, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji ilk 11'iyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de dengeli bir oyun ortaya koyarken, zaman zaman geliştirdiği ataklarla gol aradı. USL Dunkerque, Souleymane Keita'nın 33. ve 38. dakikalarda kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Karadeniz temsilcisi, rakip yarı sahada kurduğu baskıyla hücumda daha etkili bir performans sergiledi. İkinci yarıda oyuna giren Jaurs Assoumou, 78. dakikada attığı golle farkı bire indirdi. Mücadelenin kalan bölümünde her iki ekip de kamp programı doğrultusunda oyuncu rotasyonlarını değerlendirirken, karşılaşma USL Dunkerque'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Türk temsilcisi, Hollanda kampındaki hazırlıklarını antrenman ve hazırlık maçlarıyla sürdürecek. Samsunspor, bu süreçte RAAL La Louviere, AEK Athens FC ve KVC Westerlo takımlarıyla da hazırlık maçı yapacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör