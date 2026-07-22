Ta-Ta-Talisca

OYNADIKÇA İYİ OLACAĞIZ

Attığı frikikle Fenerbahçe'nin Polonya'ya umutlu gitmesini sağlayan Talisca, karşılaşma sonrası maçı ve performansını şu sözlerle yorumladı: "Zor bir maç oldu. Rakibimiz taktiksel disiplini yüksek bir takım. Oyunu kenarlara yıktık. Attığım golden önce de kalecinin kurtarışları vardı. Sezonun bu döneminde maçlar zor geçer ama biz takım olarak bütünleşmiş durumdayız. İsmail hocamızın isteklerini tüm takım çok iyi biliyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Sezona galibiyetle başlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz büyük bir takımız ve rövanşa kadar da en iyi şekilde hazırlanacağız.. Ne kadar hazır olduğum konusunda bir yüzde veremem ama maçları oynadıkça takım olarak da daha iyi olacağız."

MÜTHİŞ FRİKİK

Fenerbahçe formasıyla geçen sezonu 27 gol-5 asistletamamlayan Talisca, yeni sezonun ilk resmi maçında da ağları buldu. Brezilyalı yıldız, Dietz'in Fred'e yaptığı faulle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçerken yaklaşık 25metreden Gornik Zabrze kilidini açtı. Talisca'nın 55'teki kafa vuruşunukaleci Schulze güçlükle kornereçelerken, 56'daki vuruşudirekten döndü.

BARTUĞ'DAN İLK 11 TEŞEKKÜRÜ!

F.Bahçe'ye 2023'te Marsilya'dan gelen ancak geride kalan yılları Sivas, Maribor ve Karagümrük'te kiralık geçiren Bartuğ Elmaz dün 11'de görev aldı. 69'da yerini Asensio'ya bırakana kadar etkili bir oyun oynamasına rağmen bir topu direkten dönen şanssız futbolcu, karşılaşma sonrası sözlerine İsmail Kartal'a teşekkür ederek başladı. 23 yaşındaki orta saha, "F.Bahçe'yle ilk kez bir resmi maçta 11 şansı buldum. İsmail hocama teşekkür ediyorum. Takıma katkı vermeye çalıştım ama biraz şanssızdım. Bu galibiyetin keyfini çıkartıp, rövanşı da kazanıp turu geçeceğimize inanıyorum. Hocamızla iyi bir aile olduk" dedi.

AKE 40 YILLIK F.BAHÇELİ GİBİ

Sarı-lacivertli takımın Manchester City'den 8.17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Nathan Ake dün sahaya 11'de çıktı. Önceki gün adı UEFA'ya bildirilen Hollandalı, ikinci 45'te yerini Levent'e bırakırken, sahada kaldığı süredeki performansıyla taraftardan tam not aldı. 31 yaşındaki stoper, 4 pozisyon katkısı verirken, rakipten bir top çaldı. 3 tehlikeyi engelledi. 4 topu geri kazandı. Zeminde 1, hava topunda 2 mücadelede rakibe üstünlük kurdu.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ GREENWOOD'DAN

Ake ile birlikte adı son dakikada UEFA'ya bildirilen ve kadroya alınan Greenwood, 83'te İrfan Can Kahveci'nin yerine girdi. Uzatma ile birlikte oyunda kaldığı 12 dakikalık bölümde bir şut çekti. Karşılaşma sonrası galibiyet üçlüsünü İngiliz futbolcu çektirdi. Futbolcuyu tribünlere götüren İsmail Yüksek ne yapması gerektiğini de gösterdi.

KAPALI GİŞE

F.Bahçeli taraftarlar, Kadıköy'deki sezonun ilk maçına yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi İsmail Kartal, yardımcısı Kuyt ve futbolcular tek tek tribüne çağrıldı. 'Her yer Aziz heryer Yıldırım' tezahüratlarına ise Başkan el sallayarak karşılık verdi.

BERABERLİK YETİYOR

Fenerbahçe'ye Polonya'daki maçta galibiyetin yanı sıra beraberlik de turu getirecek. Gornik'in tek farklı galibiyetinde karşılaşma uzatmaya gidecek.

STURM GRAZ TURU KAPTI

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde rakibinin kim olacağının belirleneceği maçta Avusturya temsilcisi Sturm Graz, İskoçya ekibi Hearts'i 4-0 yendi. Goller Stankovic (4), Mitchell (50), Weinhandl (53) ve Heil'den (59) geldi. Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Temmuz'da TSİ 21.45'te İskoçya'da oynanacak. 3 farklı yenilgide bile tur bileti Graz'ın olacak.