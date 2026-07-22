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Giriş Tarihi: 22.07.2026 11:23

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın başlayacak.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turu ilk maçları oynanacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.

Beşiktaş, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)

Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)

Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)

Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)

Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)

Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BEŞİKTAŞ #ANDERLECHT #TWENTE #BENFİCA

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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları oynanacak
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