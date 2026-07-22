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Giriş Tarihi: 22.07.2026 09:47 Son Güncelleme: 22.07.2026 09:54

Vincenzo Montella'nın acı günü

TFF, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vincenzo Montella’nın acı günü
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TFF, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadaler kullanıldı: A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella'nın, evinde geçirdiği elim bir kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhume Caterina Montella için bugün Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde yer alan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Montella'nın vefatı nedeniyle başta A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#NAPOLİ #A MİLLÎ TAKIM #VİNCENZO MONTELLA #TFF

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Vincenzo Montella'nın acı günü
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