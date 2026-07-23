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Giriş Tarihi: 23.07.2026

A planı Can Uzun

Yabancı kuralını dikkate alan Okan Buruk, milli yıldızı ilk hedef olarak görüyor. Transfer biterse kanat forvetler için de hamle yapılacak

MEHMET ÖZCAN
A planı Can Uzun
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Mario Lemina'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Galatasaray'da +4 dışındaki 10 yabancı kontenjanında sadece bir oyuncu için yer kaldı. Lemina,Sanchez, Singo, Jakobs,Sallai, Torreira, Sara, Sane ve Osimhen'e sahip sarı-kırmızılılar, 10 numara başta olmak üzere yedek forvet ve kanat takviyesi yapmayı planlıyor. Yabancı kuralınıdikkate alan teknikdirektör OkanBuruk, Can Uzun'u A Planıolarak görüyor. 20 yaşındaki milli yetenek transfer edilirse, Leao gibi kanat forvetler için hamle yapma şansı kalacak.

G.SARAY 30 MİLYON VERİYOR
Okan Buruk, Can'ı 10 numara dışında sol açık ve forvette değerlendirecek. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan oyuncuya Frankfurt hâlâ 40 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. Aslan 30 milyonugözden çıkartırkensonraki satıştan %20 paymaddesiyle Frankfurt'tan indirimbekliyor. 10 gol-5 asistle geçen sezonu tamamlayan Can, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı boş geçmemişti.


FRANKFURT'TA CAN
59 MAÇ
15 GOL
9 ASİST
2514 DAKİKA


İSTİKAMET AVUSTURYA
İKİ haftadır Kemerburgaz'da çalışan Galatasaray, yurt dışı kampı için Avusturya'nın yolunu tutuyor. Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarına devam edecek sarı-kırmızılı takım, yarın Monza, pazartesi günü bir başka İtalyan temsilcisi Venezia ile hazırlık maçı oynayacak.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK #CAN UZUN #GALATASARAY

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