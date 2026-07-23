Alexander Nübel: Italiano saha kenarında tam bir çılgın!

Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel, Midtjylland'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Alexander Nübel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zor ve güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rakibimizin kırmızı kart görmesi de bizim için şans oldu. Orkun'un güzel golüyle öne geçtik. Daha fazla gol atabilirdik, atmamız gerekiyordu ama sonunda kazandığımız için mutluyum.

Önemli bir kurtarıştı. Rakibimiz gol atsaydı orada, galibiyet golünü bulmamız zor olabilirdi çünkü rakip derinde savunma yapıyordu. Takım olarak iyi savunma yaptık. Sadece bir pozisyon verdik.

Hocamız yüzde yüz burada, sahada ve oyunun içinde. Bizi itiyor sürekli. Hocamızın çılgın olduğunu söyleyebilirim sahanın kenarında. Bize yardım etmek istiyor. Oynayabilse, kendisi de oynamak istiyor. Kenardaki motivasyonu, sürekli sahada olması bize çok yardımcı oluyor. Vincenzo Italiano'nun saha kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör