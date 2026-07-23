Beşiktaş’ta kritik Salah zirvesi yarın!

Yaz transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Mohamed Salah bekleyişi sürüyor.

Siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız ile 12 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak menajeri Ramy Abbas'ın 6 milyon Euro'yu bulan komisyon talebi sonrası süreç uzamıştı.

Siyah-beyazlılar, ilk anlaşılan koşullarda imzayı atmak istiyor. Midtjylland maçına odaklanan Beşiktaş, dün olumlu bir dönüş yapmayan Ramy Abbas ile yarın sabah için randevulaştı.

Abbas ile talep ettiği ekstra ücret için görüşme yapılacak.

34 yaşındaki Salah, yollarını ayırdığı Liverpool ile geçen sezon 41 maçta 12 gol, 9 asist kaydetmişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör