Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor'da Daniel Farrar dönemi!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:04

Boluspor'da Daniel Farrar dönemi!

1’inci Lig ekibi Boluspor'da, teknik direktörlük görevine ABD vatandaşı Daniel Farrar getirildi.

DHA
Boluspor’da Daniel Farrar dönemi!
  • ABONE OL

Trendyol 1.Lig ekibi Boluspor, yeni sezon öncesi teknik direktör olarak Daniel Farrar ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD'nin Los Angeles kentinde doğan 40 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerinin önemli bölümünü Güney Amerika'da geçirdi. Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da çeşitli kulüplerde görev yapan Farrar, 2018 yılında Paraguay ekibi River Plate'i şampiyon yaparak üst lige çıkardı. 2019 yılında ise 12 de Octubre ile ligi ikinci sırada tamamlayan Farrar, takımıyla bir kez daha üst lige yükselme başarısı gösterdi.

Kariyerinde River Plate, Sol de America ve Bolivya temsilcisi Club Aurora'nın başında 3 farklı CONMEBOL Copa Sudamericana organizasyonunda görev alan Daniel Farrar, son olarak Club Aurora'yı çalıştırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#RİVER PLATE #TRENDYOL 1 LİG #BOLUSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Boluspor'da Daniel Farrar dönemi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA