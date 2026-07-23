Eğribayat ayrıldı Livakovic sırada

Fenerbahçe
iki kalecisiyle yollarını ayırıyor. Geçen sezonun ikinci yarısını Samsunspor'da kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat için Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan açıklama geldi. Çakmak "İrfan Can teklifimizi kabuletti. Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz"
dedi. Başkent ekibi, 28 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinin tamamını karşılayacak. Livakovic için de Dinamo Zagreb ve Torino'nun ilgisi var. Hırvat kalecinin temsilcisi görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün Livakovic'ten bonservis beklentisi 5 milyon Euro. Kanarya'nın kale için elinde Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin var.
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Mete Efendioğlu - Editör