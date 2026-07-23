Fatih Tekke: "Trabzonspor camiası çok büyük"

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan sabah saatlerinde hareket eden bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından Salzburg Havalimanı'na indi.

Bordo-mavili taraftarlar, kafilenin havalimanından çıkışı sırasında teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi, futbolcularla da fotoğraf çektirdi. Trabzonspor kafilesi, havalimanından ayrıldıktan sonra otobüsle kamp yapacağı Schladming kasabasına hareket etti.

Kendi tesislerinde 6 Temmuz'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Schladming'de 11 günlük kamp yapacak.

Trabzonspor, kamptaki ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

"TRABZONSPOR CAMİASI ÇOK BÜYÜK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her yerde taraftarımız var çok şükür. Trabzonspor camiası çok büyük. Zaten bize de ilgilerini gösteriyorlar. Bu sene de Avusturya ve Salzburg'tayız. Buradan sonra birkaç saatlik yolculuğumuz var. Sonrasında inşallah kazasız belasız 3 tane hazırlık maçımız var. Hepimize inşallah yeni sezon hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

4 OYUNCU KADRODA YOK

Trabzonspor'da Batista Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten, bu oyunculara başka kulüplerle transfer görüşmesi yapmaları için izin verildiği, bu nedenle de kamp kadrosunda bulunmadıkları bildirildi.

Karadeniz ekibinin kamp kadrosunda, Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Mustafa Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Ali Şahin Yılmaz, Ahmet Berat Tekke, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Arseniy Batagov, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Melih Kabasakal, Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukçu, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Doğuhan Aral Şimşir, Umut Nayir, Paul Onuachu ve Denis Draguş yer aldı.

Trabzonspor, Avusturya kampı kapsamında 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd ve 2 Ağustos'ta Udinese ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör