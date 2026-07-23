Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Futbol AŞ'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti!
Giriş Tarihi: 23.07.2026 14:39

Fenerbahçe Futbol AŞ'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti!

Fenerbahçe, Futbol AŞ'den Ali Gürbüz, Erdem Sezer, İlker Alkun, Mahmut Uslu, Olcay Doğan, Ufuk Şansal, ve Yavuz Selim Demir'in istifa ettiğini duyurdu.

İHA
Fenerbahçe Futbol AŞ’de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti!
  • ABONE OL

Fenerbahçe, Futbol AŞ'den 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal, ve Sayın Yavuz Selim Demir'in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleri ile istifalarının kabulüne ve boşalan üyeliklere 23.07.2026 tarihinde (bugün) yapılacak olağanüstü genel kurulda seçim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MAHMUT USLU #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Futbol AŞ'de 7 yönetim kurulu üyesi istifa etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA