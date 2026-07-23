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Giriş Tarihi: 24.07.2026 01:23

Galatasaray, sezon öncesi kampı için Avusturya'da

Galatasaray Futbol Takımı, sezon öncesi kampı için Avusturya'ya geldi.

AA
Galatasaray, sezon öncesi kampı için Avusturya’da
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İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden sarı-kırmızılı kafile, Linz kentine ulaştı. Havalimanından kara yoluyla Windischgarsten bölgesinde kamp yapacağı otele geçen Galatasaray'ı bir grup taraftar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukcu, takımdan ayrı olarak özel araçla otele geldi.

Okan Buruk, taraftarların imza isteklerini kırmadı.

AVUSTURYA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak.

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bugün TSİ 21.00'de İtalya Serie A'ya yeni yükselen Monza ile Raiffeisen Arena'da karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, sonrasında 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek.

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AVUSTURYA #OKAN BURUK #GALATASARAY FUTBOL TAKIMI #ABDULLAH KAVUKCU

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Galatasaray, sezon öncesi kampı için Avusturya'da
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