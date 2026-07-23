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Giriş Tarihi: 23.07.2026 20:04

Galatasaray'da sürpriz! Kamp kadrosunda yer almadı

Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Yıldız isim kadroda yer almadı.

DHA
Galatasaray’da sürpriz! Kamp kadrosunda yer almadı
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Yeni sezon hazırlıklarını 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

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Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#DAVİNSON SANCHEZ #UĞURCAN ÇAKIR #METEHAN BALTACI #ISMAİL JAKOBS

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Galatasaray'da sürpriz! Kamp kadrosunda yer almadı
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